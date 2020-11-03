الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسنجح مزاد نادي الصقور السعودي منذ انطلاقته في الثالث من أكتوبر الماضي في جذب هواة هذا التراث العريق من مختلف مناطق السعودية، إذ استطاع استقطاب الطواريح من أكثر من 30 منطقة، وكان للتسهيلات التي قدمها النادي دور مهم وفعّال في حضور عدد كبير من الطواريح للمزاد الذي يقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض.ووفر النادي خدمات محفزة للطواريح، فمجرد انتهاء عملية طرح الصقور في المواقع المحددة يتم حجز رحلات طيران شاملة الإقامة لنقلهم وطيورهم إلى مقر المزاد، وتوفير أرقام تواصل خاصة لحجز الرحلة والسكن للطاروح المشارك، كما يتواجد المنظمين على مدار الـ24 ساعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستقبالهم وترتيب المواصلات إلى الفندق، إلى جانب تنسيق المواصلات من الفندق إلى مقر المزاد والعكس، بالإضافة إلى وجود مشرفين على مدار الساعة للتنسيق لضمان تقديم خدمة مميزة للطاروح.وكان للشفافية العالية التي تعامل بها نادي الصقور مع الصقارين أو المشترين أو الزائرين دور مهم في سير عمليات البيع بسلاسة كبيرة، حيث يستقبل الزائر عند مدخل المزاد وفي حال رغبته في المشاركة يوجه إلى منطقة التسجيل لأخذ بياناته وإقراره على الشروط والأحكام، كما تتاح له فرصة رؤية الصقر في منطقة المعاينة قبل بدء المزاد بساعة.// انتهى //17:57ت م0148