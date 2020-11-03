رفحاء 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأطلق مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم، حملة التشجير "فلنجعلها خضراء"، في متنزه طلعة التمياط البري بالتعاون مع بلديتها.وتأتي الحملة التي استهدفت زراعة 3000 شتلة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي البيئي المجتمعي للمحافظة على البيئة من خلال زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من التلوث.مما يذكر أن المكتب في إطار نشاطه قام بزراعة 21 ألف شتلة منذ بداية الحملة قبل أسبوعين حتى اليوم في نطاقه بهدف زيادة الغطاء النباتي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تشجيع المشاركات المجتمعية.// انتهى //17:58ت م0150