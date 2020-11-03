جنيف 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأصبح دوراتي باتشيكو الرئيس الثلاثين للاتحاد البرلماني الدولي ، عقب انتخابات عبر الإنترنت أُجريت خلال جلسة استثنايية افتراضية للمجلس الحاكم ، وهو الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في المنظمة ويتألف من برلمانيين من كل أنحاء العالم .ويتولى باتشيكو منصبه من بعد البرلمانية المكسيكية غابرييلا كويفاس بارون التي انتهت فترة ولايتها التي دامت ثلاث سنوات، ويشغل دوارتي باتشيكو منصب عضو في البرلمان البرتغالي منذ عام 1991، وقد شغل مناصب مختلفة في البرلمان، منها عضو في لجنة الميزانية والمالية، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة المعنية بالمجتمعات البرتغالية.‎وفي الاتحاد البرلماني الدولي، فقد كان باتشيكو عضواً في الوفد البرتغالي منذ عام 2002 ورئيساً له منذ عام 2016. وكان رئيس مجموعة "الاثني عشر زائداً" السياسية الجغرافية في الاتحاد البرلماني الدولي في الفترة 2017-2020. وكان نائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي في الفترة 2014-2016 والمدقق الداخلي للمنظمة في 2007 و2011 و2013 و2015. وينتخب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي رئيس المنظمة لولاية مدتها ثلاث سنوات، ويجب أن يظل الرئيس عضواً برلمانياً عاملاً طوال مدة ولايته.// انتهى //17:58ت م0151