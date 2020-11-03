الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسعقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون اليوم, الاجتماع الوزاري الافتراضي المشترك مع معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جيشنكر، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ووفود من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الجهود التي يبذلها الجانبان في مواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.// انتهى //18:00ت م0152