القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في معظم مؤشراتها بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 39.2 مليار دولار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% مسجلاً 10512 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.05% ليصل إلى 1821 نقطة، فيما فقد مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 0.02% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 2671 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2.9 مليار جنيه ليغلق عند 603.268 مليارات جنيه.// انتهى //18:00ت م0153