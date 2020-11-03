الرباط 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، والمركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اجتماعاً افتراضياً شارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء في المنظمة والمركز، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي.وناقش الجانبان خلال الاجتماع، برامج إنشاء الشبكات البحثية والمؤسسية في مجال الزراعة، وتوفير تدريبات لفائدة الشباب ذوي المبادرات، وتطوير المشاريع الهادفة إلى النهوض بدور الإنتاجية الزراعية والغذائية في ترسيخ السلم والأمن والتنمية الاجتماعية، كما اتفقا على بلورة برامج تعاون متكاملة ومشتركة، يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.// انتهى //18:04ت م0154