السليل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسباشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة السليل برامج ومناشط حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً, حيث كثفت العمل الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية.// انتهى //18:06ت م0155