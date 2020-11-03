الخرطوم 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسبدأت بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان برعاية الاتحاد الأفريقي.وأوضح رئيس المفوضية السودانية للحدود دكتور معاذ تنقو في تصريح له اليوم، أن هذه الاجتماعات تأتي استناداً على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقاً لمبدأ حدود 1/ 1 / 1956م، وتنفيذاً لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريراً شاملاً مدعماً بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها، وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة مدعمة أيضاً بحجج كل طرف ووثائقه.وقال تنقو إن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر في مدينة جوبا على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، حفرة النحاس، و كافي كنجي.// انتهى //18:09ت م0156