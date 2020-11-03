القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسنظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي اليوم، وعبر الإتصال المرئي لمدة ثلاثة أيام، ورشة عمل حول "الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وأساليب التحقق من الحقائق والمصادر الموثوقة للمعلومات عن الاتحاد الأوروبي" .وأكدت مديرة إدارة الإعلام بالجامعة العربية نسيمة شريط في كلمة لها خلال ورشة العمل، أهمية انعقاد هذه الورشة بالنظر إلى موضوعها الذي يتعلق بخطورة الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تزايدت وتيرتها وسرعة انتشارها، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعكس الاهتمام والحرص المتبادلين لدى الطرفين العربي والأوروبي وتعزيز التنسيق المشترك بينهما في المجالات كافة.من جهتها نوّهت مسؤولة التنمية السياسية والاجتماعية والبرامج الإقليمية للجوار بالمفوضية الأوروبية سوزان قدسي، إلى أهمية موضوع ورشة العمل والذي يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين والمتخصصين في الإعلام، لافتة النظر إلى أن الجانب الأوروبي مستعد لتقديم جميع التسهيلات للتعاون مع الجامعة العربية في إطار برنامج الحوار 2 التدريبي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.// انتهى //18:28ت م0159