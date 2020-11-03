طرابلس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم (182) من جنسيات مختلفة بوسط البحر.وأوضح بيان للوزارة اليوم، تمكن الزورق البحري P301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أمس الاثنين، من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم 182 من جنسيات مختلفة، منهم (15 امرأة، و8 أطفال أحدهم حديث الولادة).ولفت البيان النظر إلى أن أحد هذه القوارب كان قد تعطل بهم في وسط البحر، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة الإغاثة الدولية.// انتهى //18:41ت م0161