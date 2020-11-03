ضمد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسرأس محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بمقر المركز الحضاري بالشقيري اليوم ، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ضمد .وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ، وكذلك مناقشة الاستعدادات من قبل الجهات المعنية في محافظة ضمد لموسم الأمطار .وأكد محافظ ضمد أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية ومتابعة تحذيرات هيئة الأرصاد في حال ورود تنبيه بهطول أمطار والوقوف على مجاري الأودية حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والقرى التابعة لها ،من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة ضمد النقيب محمد بن عيد المالكي ، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر كافة . // انتهى //18:43ت م0162