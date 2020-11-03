الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسافتتح نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن محمد المقبل اليوم، فندقاً في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.وشدد المقبل خلال الافتتاح على أن الاستثمار في قطاع الإبل بات جاذباً لرؤوس الأموال نظير الدعم الذي يجده القطاع من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، متوقعاً أن يشهد الاستثمار في قطاع الإبل المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.من جانبه أكد مالك الفندق "انوفا" فهاد بن متعب السبيعي حرصه والمستثمرين في قطاع الإبل على تقديم خدمات تنافسيه، مشيراً إلى أن المشروع جاء لرفع جودة الخدمات المقدمة من المستثمرين في قطاع الإبل للزائرين ومرتادي المهرجان من الداخل والخارج وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها.يذكر أن الفندق يضم 230 غرفة وقاعتين للاجتماعات ونادي صحي ومنتزه.// انتهى //21:27ت م0201