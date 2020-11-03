حائل 17 ربيع الأول 1442هـ الموافق 3 نوفمبر 2020م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بوحدة تطوير المدارس "بنين" أمس عن بُعد, لقاءً بهدف تثقيف شاغلي الوظائف التعليمية معلوماتياً بمجتمعات التعلم المهنية قدمها مشرفي وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس.وتناول اللقاء عدداً من المحاور منها تعريف مجتمعات التعلم المهنية وخصائصها ومكوناتها وهيكلتها ومنهجية عملها وأنشطتها وتحديد أدوار القيادة المدرسية والمعلمين والمشرفين في بناء مجتمعات التعلم المهنية من حيث المسؤوليات والمهام, وترسيخ ثقافة التعاون كعملية منهجية يعمل فيها المربون معاً والفهم المشترك لرؤية المدرسة والأهداف التي يسعى منسوبوها لتحقيقها، إضافة إلى التركيز على تعلم الطلاب لتحقيق نتائج إيجابية ومميزة وبناء مجتمع تعلم للمعلمين في التخصصات بمشاركة المشرف التربوي وعوامل نجاح ومزايا مجتمعات التعلم المهنية.// انتهى //21:35ت م0203