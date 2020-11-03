جدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأكملت محافظة الليث استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى المملكة الأول المفتوح لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث : ناشئين، شباب، أولى، تحت شعار "الليث تنطلق"، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الذي ينطلق مساء يوم الجمعة 20 من ربيع الأول الجاري على امتداد الواجهة البحرية لمحافظة الليث.وأكد محافظ الليث عمران الزهراني أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفها واطلاعهم على ما تزخر به من مقومات طبيعية، مرحّباً بجميع المشاركين في الملتقى الأول لاختراق الضاحية، عاداً إقامة الملتقى للمرة الأولى في محافظة الليث فرصة لشباب وشابات المحافظة للالتقاء بشباب المملكة من جميع المناطق.وأشار الزهراني إلى أن ما قامت به بلدية المحافظة يعد جهدا جبارا للغاية، مثنيا على ما قدمه القائمون على نادي الليث الرياضي من جهد في سبيل الاعداد والاستعداد وتهيئة جميع سبل الراحة للمشاركين.وكان محافظ الليث عمران الزهراني قد وقف على آخر الاستعدادات، وقام بجولة تفقدية على موقع المنافسات، وشاهد المسار بعد الانتهاء من إعداده، رافقه في الجولة رئيس مجلس إدارة نادي الليث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالله البصراوي.// انتهى //21:49ت م0210