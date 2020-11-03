حائل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلاً بوحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة القسم النسائي ‏بالمنطقة اليوم, برنامجاً صحياً توعوياً وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لصحة الأسنان.واشتمل البرنامج الذي يهدف إلى نشر التوعية للمستفيدات والموظفات بضرورة الكشف على الأسنان وارتباطها بصحة الجسد, الكشف الطبي على الأسنان من قبل الفريق الطبي وتوزيع البروشورات التوعوية على مستفيدات الوحدة والمراجعات إلى جانب كادر العمل ومناقشة بعض الأسئلة والإجابة عليها.// انتهى //22:00ت م0213