الطوال 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسكرّم محافظ الطوال رزاح حبيش الدوسري، بمكتبه اليوم، أربعة حفاظ لكتاب الله الكريم، يمثلون الدفعة الثالثة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.وهنأ الدوسري الحافظين وأولياء أمورهم على هذه المنة العظيمة, داعياً إلى الأخذ بكتاب الله وأحكامه وتطبيق تعاليمه وتوجيههم التوجيه الصحيح.بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين بن يحيى، أن تكريم حفظة كتاب الله يهدف إلى تشجيع الأبناء على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وأداءً وتدبرًا، ولإذكاء روح المنافسة الإيمانية الشريفة بينهم، والإسهام الفاعل في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر العزة والسعادة.// انتهى //22:35ت م0227