مدريد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 238 حالة وفاة و 18669 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و 259366 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 36495 حالة وفاة.مما يذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ تستمر مطلع شهر مايو المقبل، كما أن معظم الأقاليم الإسبانية عزلت حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.// انتهى //22:41ت م0228