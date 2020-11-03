صبيا 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأطلق مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم، برنامجي "التعلم باستخدام المشاريع" و"مجتمعات التعلم المهنية".ورحب الدكتور خرمي، بالمدربين والمتدربين من المدارس في هذه المبادرة التي تأتي لسد الفاقد، معتبراً أن الحاجة باتت ملحة لربط مثل هذه البرامج بالتعليم الإلكتروني لنقل المهارات وتعزيز نواتج التعلم لدى الطلاب في المهارات الأساسية، وربط العلم بالواقع، والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين, مشيراً إلى أنه استفاد من البرنامجين قرابة الـ 200 معلم.ويهدف البرنامجان إلى دعم مهارات الطلاب وممارساتهم بشكل فعلي، وتأهيلهم بالتعليم باستخدام المشاريع، وتغيير طرق التعلم لتخريج طالب مؤهل لاحتياجات سوق العمل والحياة الأكاديمية، بعد أن تحتضنهم مدارس مهارية تمارس التعلم وليس التلقين.// انتهى //22:49ت م0229