تبوك 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسكثفت أمانة منطقة تبوك اليوم، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من استخدام تطبيق "توكلنا" للموظفين والعملاء والمنشآت التجارية الخاضعة للرقابة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لضمان سلامة الجميع وإثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية مستمرة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وللتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.وحثت الأمانة عموم المواطنين والمقيمين على تفعيل تطبيق "توكلنا" عند زيارة المنشآت التجارية, منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام التطبيق بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.// انتهى //23:03ت م0231