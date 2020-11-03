طرابلس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واساختتمت مساء اليوم اجتماعات اليوم الثاني بين أعضاء «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة التي انطلقت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس.وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستييفانى ويليامز أن المجتمعين من اللجنة العسكرية بغدامس وافقوا على إعادة فتح الطرق بين شرق وغرب وجنوب البلاد، كما سيُعاد فتح المطارات المقفلة في جميع المدن الليبية.كما دعا المجتمعون في ختام اجتماعهم، مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتنقيد ما تُوصل إليه في اتفاق جنيف.كما اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة فرعية للإشراف على سحب القوات من المحاور العسكرية والرجوع على ثكناتها، وإشراف القوات الأجنبية.وقرروا أن تكون اللجنة العسكرية مقرها الرئيس في مجمع القاعات في مجمع واجاجوا بسرت، وأن تستمر اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة العسكرية في تبادل المحتجزين إلى حين إتمام هذا الملف .// انتهى //23:13ت م0232