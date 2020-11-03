بريدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد بن عبدالله الحصين، أن الإيقاف جاء بناء على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها القيادة ـ أيدها الله ـ في المهرجانات والمحافل العامة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //23:14ت م0233