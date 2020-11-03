واشنطن 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه لا يمكن تأجيل عمليات الفرز للأصوات في الانتخابات الرئاسية لأيام، مؤكداً أنه لا بد أن يكون هناك تاريخ محدد وهو الثالث من نوفمبر لمعرفة الفائز بالانتخابات.ودعا ترامب خلال زيارة لأحد مقرات حملته الانتخابية في أرلنغتون بولاية فرجينيا إلى توحيد الصفوف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف أقوى من ذي قبل.// انتهى //23:24ت م0235