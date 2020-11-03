تونس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسأقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بصعوبة الوضع الاقتصادي داخل بلاده، مؤكداً أن حكومته بصدد حشد الحلول لتصحيح الوضع.وأكد المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، أن الحكومة تحاول حالياً خفض العجز في الميزانية من 14 في المئة إلى 12 في المئة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى عجز الميزانية ناتج جزئياً عن تداعيات أزمة فيروس كورونا الصحية.وقال إنه يتعين استئناف إنتاج الفوسفات والنفط المعطل بسبب احتجاجات اجتماعية في أقرب وقت، من أجل التنمية وإنعاش موارد الدولة، وحتى تتمكن البلاد من تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة، مشدداً على أن تعطيل الإنتاج فيه مساس بقوت جميع التونسيين.وتوقف إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة جنوب تونس بشكل كلي منذ أشهر، تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات الشعبية.ومنذ عام 2011، هبط إنتاج الفوسفات من معدل 8 ملايين طن سنوياً إلى أقل من النصف. وبلغ الإنتاج في 2019 نحو 4 ملايين طن. وكلف هذا التراجع خسائر بملايين الدولارات لشركة فوسفات قفصة المُشغِّل الرئيس في محافظة قفصة والمملوكة للدولة.// انتهى //23:30ت م0236