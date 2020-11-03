جيزان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واساختتم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ممثلاً بالقسم النسوي, دورته التدريبية تحت عنوان "مهارات التعامل مع المراجعين".واستهدفت الدورة 50 موظفة من القسم النسوي بالفرع والإدارات التابعة بالمحافظات, واستمرت لمدة يومين وبمعدل أربع ساعات يومياً.وهدفت الدورة للوصول لأعلى المستويات لتقديم خدمة المراجعين بجودة عالية من خلال مهارات التعامل مع الشكاوي وبناء العلاقات طويلة المدى باستخدام الأساليب الحديثة والفعالة.// انتهى //23:34ت م0238