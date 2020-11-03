محايل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمُحافظة محايل عسير اليوم، برامجها التدريبية للعام الجاري 2020 التي أقيمت بقاعة التدريب بالضمان الاجتماعي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن أبرز البرامج التدريبية المقدمة, برنامج الريادة الشبابية الذي احتوى على عدة محاور، من أهمها كيف تأتي فكرة المشروع، وأساس بناء التجارة الإلكترونية تقنياً.فيما قدمت اللجنة برامج مخصصة للنساء تحت عنوان "تأهيل المرأة لسوق العمل" احتوت على المهارات اللازمة لكتابة الرسائل العامة والرسمية ، ومهارات معاينة المستندات وطباعتها وخبرة التعامل مع أشهر البرامج المكتبية.// انتهى //23:42ت م0243