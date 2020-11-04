بيلوي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبةً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.وقال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون"، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومتراً في الساعة".واقتلع الإعصار أشجاراً وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، والتي عاش سكانها عشر ساعات صعاب.ولم تفد سلطات نيكاراغوا عن تسجيل وفيات.// انتهى //00:09ت م0250