ريكيافيك 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسأعلن المكتب الرئاسي في أيسلندا اليوم أن الرئيس جودني يوهانسون سيدخل العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.وذكر المكتب أن الرئيس سيعزل نفسه حتى يوم الاثنين المقبل، مضيفاً أن أسرته لن تضطر إلى دخول العزل الذاتي.وتمكنت أيسلندا من وقف انتشار فيروس كورونا المستجد بالكامل تقريباً داخل البلاد في وقت سابق، لكن الإصابات الجديدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.// انتهى //00:22ت م0252