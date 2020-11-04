واشنطن 17 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة، أو 2.06 في المئة، إلى 27480.03 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 58.92 نقطة، أو 1.78 في المئة ليغلق عند 3369.16 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 202.96 نقطة، أو 1.85 في المئة إلى 11160.57 نقطة.// انتهى //00:51ت م0253