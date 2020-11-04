مدريد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأنعش ريال مدريد آماله في التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية اليوم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد أربع نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك السويدي وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني المتصدر فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب برصيد نقطتين.كما حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزه الأول في البطولة بتغلبه على مضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدفين لهدف في نفس الجولة من مباريات المجموعة الرابعة التي واصل فيها ليفربول الإنجليزي انتصاراته حيث تغلب على مضيفه أتلانتا الإيطالي بنتيجة خمسة أهداف لصفر.ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة في حين زاد رصيد أياكس إلى أربع نقاط متساويا مع رصيد أتلانتا, وظل ميتييلاند بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.وفي المجموعة الثالثة حافظ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف نظيفة، في الوقت الذي تغلب فيه بورتو البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي بنفس النتيجة.وحقق سيتي فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط لبورتو في المركز الثاني وثلاث نقاط لأولمبياكوس في المركز الثالث وظل مرسيليا بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.وقلب فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي إلى الفوز بنتيجة ستة أهداف لهدفين في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد ريد بول عند نقطة واحدة في المركز الأخير.وفي نفس المجموعة تعادل أتليتيكو مدريد مع ضيفه لوكوموتيف الروسي بهدف لكل منهما ليرفع أتليتيكو مدريد رصيده النقطي إلى أربع نقاط في المركز الثاني في حين رفع الفريق الروسي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.// انتهى //03:05ت م0260