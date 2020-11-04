واشنطن 18 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسحصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الفوز في نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية في ولايات ويست فيرجينيا (5)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وكنتاكي (8)، وإنديانا (11)، ونبراسكا (5)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وساوث كارولاينا (9)، وألاباما (9)، ولويزيانا (8)، وأركانسس (6)، وويومينغ (3)، وولاية ميسيسبي (6).وفي المقابل فاز منافسه الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، في ولايات فيرمونت (3)، ونيويورك (29)، وماساتشوستس (11)، وواشنطن العاصمة (3)، وديلاوير (3)، ونيوميكسيكو (5)، وإلينوي (20)، وفرجينيا (13)، وماريلاند (10)، ونيوجيرسي (14)، وكونتيكت (7)، ورود آيلاند (4).وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 131 صوتاً مقابل 92 صوتاً للرئيس ترامب، ويتطلب الفوز بالرئاسة الأميركية الحصول على 270 صوتاً.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في بقية الولايات خلال الساعات المقبلة.//انتهى//06:18ت م0002