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الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
- القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
- المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في فيينا.
- مجلس الوزراء يرحب بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة.
- أمير الشرقية: شبابنا رمز الإنتاج والإبداع ووقود التجديد.
- أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه لمخالفته الإجراءات والاحترازات الوقائية.
- الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان.
- سفارة المملكة بالنمسا: لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي.
- مركز الحوار العالمي ينظم منتداه الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين.
- ضبط أكثر من 400 مخالفة إثر 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض.
- 44.2 مليار ريال أرباح أرامكو للربع الثالث.
-رئيس الوزراء اليمني: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في خطواته الأخيرة.
- أرمينيا تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات تركيا.
- استفزازات طهران لواشنطن تعمق توتر العلاقات.
- 48 ساعة لتشكيل الحكومة اللبنانية.
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