الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.- المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في فيينا.- مجلس الوزراء يرحب بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة.- أمير الشرقية: شبابنا رمز الإنتاج والإبداع ووقود التجديد.- أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه لمخالفته الإجراءات والاحترازات الوقائية.- الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان.- سفارة المملكة بالنمسا: لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي.- مركز الحوار العالمي ينظم منتداه الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين.- ضبط أكثر من 400 مخالفة إثر 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض.- 44.2 مليار ريال أرباح أرامكو للربع الثالث.-رئيس الوزراء اليمني: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في خطواته الأخيرة.- أرمينيا تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات تركيا.- استفزازات طهران لواشنطن تعمق توتر العلاقات.- 48 ساعة لتشكيل الحكومة اللبنانية.// يتبع //06:29ت م0003