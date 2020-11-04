إسلام آباد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية إعلان رئيس الوزراء عمران خان عن حزمة دعم اقتصادي للقطاع الصناعي للتغلب على الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.واهتمت بتوجيه عمران خان للمستشفيات الحكومية بتحسين المرافق الخاصة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى مع بدء الموجة الثانية لوباء كورونا في باكستان.وأخبرت عن تعليق العمل في البرلمان الباكستاني بعد ظهور 20 إصابة بين الموظفين العاملين في سكرتارية البرلمان.وتناقلت أنباء مقتل جندي باكستاني وإصابة آخرين جراء هجوم نفذه مجهولون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة لقوات حرس الحدود الباكستانية، وذلك تزامناً مع قصف القوات الهندية لقرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى إدانة باكستان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.على صعيد التوتر العسكري الجاري بين أذربيجان وأرمينيا تناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تدمير جيشها لمستودعين ذخائر للقوات الأرمينية في إقليم قره باغ.وتابعت في الشأن الدولي سير الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.// انتهى //08:57ت م0010