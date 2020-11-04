الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على بدء اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان أمس برعاية الاتحاد الإفريقي.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس ، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13.866 إصابة .ونشرت الصحف إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، أن هناك قرابة 1.2 مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى المساعدة الصحية .وتطرقت إلى إقرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بصعوبة الوضع الاقتصادي داخل بلاده، مؤكداً أن حكومته بصدد حشد الحلول لتصحيح الوضع.وأشارت صحف السودان إلى أن فرنسا تدرس إعادة فرض حظر التجول ليلاً في باريس ومنطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة، وسط شعور الحكومة بالإحباط من تجاهل الكثيرين لإجراءات العزل الجديدة، في ظل تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19"// انتهى //09:49ت م0014