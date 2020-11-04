القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز الطبيعي في البلاد، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.وتابعت اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا المقرر انعقاده اليوم لمناقشة نتائج الجلسات الفنية والقانونية لسد النهضة، وذلك بعد أن أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومين بهدف بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة.وتحدثت عن تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية أمس تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بهدف دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 108122 إصابة، والوفيات إلى 6305 حالات وفاة.وواكبت صحف الأربعاء مشاركة ملايين الناخبين الأمريكين في الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط ترقب عالمي .وأفادت بأن وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) توصلا أمس إلى توافق على بنود تطبيق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية .ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 9ر46 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات المليون و206 آلاف حالة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الوفيات تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.// انتهى //09:59ت م0016