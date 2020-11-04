رام الله 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسلطت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الضوء على إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3/11/2020، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس ، على هدم تجمع حمصة- البقيعة في محافظة طوباس بشكل كامل.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الرئاسة الفلسطينية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و575 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وألقت صحف الأربعاء الضوء على تواصل الأميركيون التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في آخر أيام التصويت، بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها.// انتهى //10:53ت م0020