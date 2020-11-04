الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسيعقد وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا اليوم، عبر "تقنية الفيديو" اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والذي تواصل خلال اليومين الماضيين لتقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث.وينتظر أن يشارك في الاجتماع مراقبون من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى توافق يبدد مخاوف دولتي المصب السودان ومصر؛ من خلال توقيع اتفاقية ملزمة قانوناً تحكم تدفق المياه، وآلية قانونية لحل الخلافات، قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.// انتهى //11:02ت م0021