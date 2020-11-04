عيون الجواء 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلن التجمع الصحي في القصيم عن البدء في إجراء العمليات الجراحية في مستشفى عيون الجواء العام، لمرضى الأسنان من الأطفال ممن يحتاجون إلى إجراء تدخل جراحي تحت التخدير الكامل وذلك بالشراكة مع مستشفيات المنطقة حرصاً منه على تسهيل حصول المستفيدين من الخدمة الصحية في نطاقهم الجغرافي.وبين أنه تم تشغيل غرف العمليات المخصصة لطب أسنان الأطفال في المستشفى، حيث تم تجهيزها وفق أحدث التقنيات والأجهزة الطبية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى وفق أعلى المعايير الصحية.// انتهى //11:04ت م0022