الرباط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إعلان رئيس الحكومة المغربية أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل بالمغرب خيار ممكن إذا خرج الوضع المرتبط بجائحة "كوفيد 19" عن السيطرة.وتطرقت الصحف إلى الهجوم الإرهابي الذي ضرب قلب فيينا مساء الإثنين، والذي استهدف ستة أماكن وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، مبرزة تأكيد وزير الداخلية النمساوي أن الهجوم نفذ من قبل أحد المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي.وعرجت الصحف على التصعيد العسكري المستمر بين أرمينيا وأذربيجان، في إقليم ناغورنو كاراباخ، مشيرة إلى إعلان الرئيس الهام عالييف تقدم قواته في معركتها ضد القوات الأرمينية، واستعادتها للمزيد من المواقع.وواكبت الصحف مشاركة ملايين الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه هذه الاستشارة.وتابعت الصحف اهتمامها بالوضعية الوبائية عبر العالم، لافتة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قاربت 47 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات المليون و206 آلاف حالة.// انتهى //11:10ت م0025