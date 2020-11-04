نجران 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات إلى تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي لدى الطلاب والطالبات خلال الفترة من ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ إلى ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ ، وإقامة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال "عن بعد" وحث الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم على المشاركة والتفاعل من خلال منصة ريادي https://riyaadi.com .وأوضحت الإدارة أن فعاليات وبرامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال على مستوى المدارس متضمنة عدة مجالات بداية بالتثقيف من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والحوارات واللقاءات وإعداد الإنفوجرافيك والمقالات والتغريدات، ومجال الورش والبرامج التدريبية وتتضمن حقيبة محاكات ريادي ودورة الوعي المالي والادخار وورش تدريبية "منصة ريادي" ، ومجال متجر ريادي المتضمن متجر منصة ريادي الافتراضي ، ومجال المسابقات تتضمن تصميم شعارات ريادية وقصص ملهمة ريادية وعروض تفاعلية معبرة عن ريادة الأعمال والوعي المالي "انيمشن" وأجمل تغريدة ومقطع فيلمي تثقيفي ورسوم وتصاميم تعبيرية ريادية وأفضل تلوين وإنفوجرافيك عن ريادة الأعمال.ومعرض افتراضي لمشاركة المدرسة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.// انتهى //11:24ت م0027