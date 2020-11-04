عام / ‏"الأرصاد" أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
  • Share on Google+

حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- ‏هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى ‏تدن في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل, ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها .‏
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساء حتى ‏الثانية عشر صباحاً.‏
‏ // انتهــى //‏
11:25ت م
0028