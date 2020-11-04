عام / "الأرصاد" أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساء حتى الثانية عشر صباحاً.
// انتهــى //
11:25ت م
0028