حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- ‏هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى ‏تدن في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل, ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها .‏وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساء حتى ‏الثانية عشر صباحاً.‏‏ // انتهــى //‏11:25ت م0028