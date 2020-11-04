سكاكا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأطلق نادي الجوف الأدبي الثقافي مبادرة "كتاب لكل بيت"، من إصدراته المنوعة .وأبان رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط أن المبادرة الموجهة للجميع عبر الرابط cutt.us/ADB33 ،تأتي استشعارًا من أسرة النادي بأهمية تعزيز التواصل مع المجتمع وتزويدهم بنتاج النادي الفكري والثقافي، وسعياً أن تكون المبادرة نواة لمكتبة المنزل .وأشار إلى أن النادي يعتزم التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتعميق علاقة الطلاب والطالبات بمكتبة النادي .// انتهى //11:38ت م0031