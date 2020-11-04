ثقافي / أدبي الجوف يطلق مبادرة " كتاب لكل بيت "
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
سكاكا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
أطلق نادي الجوف الأدبي الثقافي مبادرة "كتاب لكل بيت"، من إصدراته المنوعة .
وأبان رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط أن المبادرة الموجهة للجميع عبر الرابط cutt.us/ADB33 ،تأتي استشعارًا من أسرة النادي بأهمية تعزيز التواصل مع المجتمع وتزويدهم بنتاج النادي الفكري والثقافي، وسعياً أن تكون المبادرة نواة لمكتبة المنزل .
وأشار إلى أن النادي يعتزم التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتعميق علاقة الطلاب والطالبات بمكتبة النادي .
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11:38ت م
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