تونس 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن بلاده اليوم تعيش أزمة اقتصادية حادة، مشيرًا إلى أن حكومته بصدد حشد الحلول لتصحيح الوضع.وتناولت من جهة أخرى تجديد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف وبتعزيز مفهوم الأمن الجماعي والإيمان بالمصير المشترك للإنسانية، وذلك خلال مشاركته في جلسة النقاش لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "بناء السلام والحفاظ عليه".وأشارت إلى إعلان مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز توصل وفد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.وتناقلت صحف تونس مستجدات فيروس كورونا حول العالم، لافتةً الانتباه إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 47 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات المليون و206 آلاف حالة.// انتهى //11:39ت م0033