نجران 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازيه إلى ذوي عضو مجلس منطقة نجران، مبارك بن محمد بن مطلقة الذي انتقل إلى -رحمه الله تعالى- وسأل سموه الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وقال سموه خلال اتصاله بابن الفقيد محمد لقد كان والدكم مثالا للمواطن المخلص لدينه ثم قيادته ووطنه من خلال المواقع التي عمل بها بكل تفانٍ والتي كان آخرها عضويته لمجلس منطقة نجران وما قدمه للمجلس من آراء ومقترحات كانت محل التقدير.وعبر ابن الفقيد عن شكره وأسرة آل مطلقة لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته والتي كان لها أكبر الأثر في نفوسهم داعين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه .// انتهى //12:39ت م0050