نجران 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، الاجتماع الأول للجمعية لهذا العام، بمكتبه بالإمارة اليوم، واستهل سمو أمير المنطقة الاجتماع منوهاً بأهمية العمل الخيري والتكافل الاجتماعي والدور الإنساني المناط بالجمعية للقيام بدورها في خدمة المستفيدين من الخدمات التي تقدم، مُثمناً جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات ومتابعة أنشطتها لتصل خدماتها إلى كل مستفيد.وقُدم خلال الاجتماع عرضاً مرئياً عن جهود الجمعية وما قدمته من خدمات خلال جائحة كورونا وما يقدم من دعم للمتضررين من الجائحة والسلال الغذائية وكسوة العيد وكفالة الأرامل والأبناء وتأمين للأجهزة الكهربائية، كما صدرت موافقة صاحب السمو أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية على إقامة ملتقى وقف الإحسان لتكون مخرجاته رافداً مهماً من روافد دعم الجمعية.// انتهى //13:03ت م0054