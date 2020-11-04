أبهـا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدما ، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, وتساقط البرد وجريان السيول.ويشمل التنبيه محافظات المجاردة النماص وبارق وتنومة و رجال المع ومحايل والمراكز التابعة لها، حيث تستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //13:15ت م0058