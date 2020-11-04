سكاكا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية ، على أعمال اللجنة المنجزة على أرض الواقع ،منها تنفيذ بعض الدوارات التي أسهمت في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية .جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع السادس للجنة السلامة المرورية في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.وفي بداية الاجتماع استعرض أمين عام اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد جدول الأعمال .ووافق سمو رئيس اللجنة على آلية تنظيم مداخل ومخارج محطات الوقود ، واعتماد تنفيذ ممرات ممشاه " انترلوك" أمام بوابات المدارس ووضع لوحات ارشادية وتحذيرية لسلامة الطلاب والطالبات أثناء الدخول والخروج من المدارس ، وتنفيذ بيئة مرورية ملائمة حرصاً على سلامتهم .كما تم اعتماد عمل مخطط محاكاة تجريبي لأحد الأسواق تتم مراقبة الحركة المرورية والرفع بها للجنة العلياء .وأكدت اللجنة على زيادة عدد اللوحات التحذيرية والإرشادية ومسميات الطرق داخل وخارج المدينة ، واعتماد إعادة تأهيل جميع المناهل " غرف التفتيش" في الطرق داخل مدينة سكاكا حسب المواصفات والمقاييس .وحث سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر لتفعيل جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية للجميع .// انتهى //13:19ت م0059