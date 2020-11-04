عام/ سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويقر عدد من التوصيات
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
سكاكا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية ، على أعمال اللجنة المنجزة على أرض الواقع ،منها تنفيذ بعض الدوارات التي أسهمت في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع السادس للجنة السلامة المرورية في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع استعرض أمين عام اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد جدول الأعمال .
ووافق سمو رئيس اللجنة على آلية تنظيم مداخل ومخارج محطات الوقود ، واعتماد تنفيذ ممرات ممشاه " انترلوك" أمام بوابات المدارس ووضع لوحات ارشادية وتحذيرية لسلامة الطلاب والطالبات أثناء الدخول والخروج من المدارس ، وتنفيذ بيئة مرورية ملائمة حرصاً على سلامتهم .
كما تم اعتماد عمل مخطط محاكاة تجريبي لأحد الأسواق تتم مراقبة الحركة المرورية والرفع بها للجنة العلياء .
وأكدت اللجنة على زيادة عدد اللوحات التحذيرية والإرشادية ومسميات الطرق داخل وخارج المدينة ، واعتماد إعادة تأهيل جميع المناهل " غرف التفتيش" في الطرق داخل مدينة سكاكا حسب المواصفات والمقاييس .
وحث سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر لتفعيل جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية للجميع .
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13:19ت م
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