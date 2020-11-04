عرعر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأقامت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس ورشة عمل بعنوان " أسماء النطاقات السعودية" قدمها مدير إدارة أسماء النطاقات بالهيئة المهندس هشام الحماد, عبر الاتصال المرئي"زوم"واستعرض الحماد مقدمة عن أسماء النطاقات مع لمحة فنية مبسطة , بالإضافة إلى دورة الهيئة في إدارتها ومميزاتها, إضافة إلى المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيلها وأبرز المنجزات والتطويرات.// انتهى //13:22ت م0061