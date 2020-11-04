السيح 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص "الإدارة العامة" بالكلية التقنية بالخرج ، اعتباراً من الفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1441 - 1442هـ.وأوضح عميد الكلية خالد الحربي ، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الادارة العامة ، يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل ، والمتماشية مع رؤية المملكة 2030مشيراً إلى أن التقديم على برنامج "الإدارة العامة" سيبدأ بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأحد القادم ، ويستمر حتى 2-4-1442هـ ،وذلك من خلال بوابة القبول الموحد عبر الرابط :https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/programDetails.xhtml .// انتهى //14:16ت م0081