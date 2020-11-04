عام / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
الباحة 18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 04 نوفمبر 2020م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم ، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعيد بن علي الزهراني الذي تم تعيينه حديثاً .
ونوه سمو خلال اللقاء بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - لكل القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل مباشر ، والاهتمام بفئة الرياديين والرياديات وما يقدمونه للمجتمع من تجارب أثبتت قدرة أبناء هذا الوطن على الانخراط بالأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بإذن الله - من خلال رفع المستوى المعيشي داخل الأسرة ، متمنياً التوفيق للزهراني في مهام عمله وخدمة أهالي المنطقة.
من جانبه أوضح الزهراني أن البنك يقدم خدماته لجميع أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقاماً إضافية من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن الكريم وقطاع الأعمال بالمنطقة.
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14:21ت م
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