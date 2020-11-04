الخبر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال تحسين واجهات المحلات في مواقع وشوارع حيوية وتجارية في محافظة الخبر، أبرزها شارع الأمير بندر بالخبر الشمالية، وشارع الملك فهد، وشارع الملك خالد بالخبر الشمالية، والشوارع المتقاطعة معها.كما أبانت الأمانة أنها أنجزت أكثر من 50% من تحسين واجهات المحلات في شارع مشعاب بحي الخبر الجنوبية، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، والحفاظ على جمالية المدينة؛ من خلال تحسين الواجهات، ومعالجة التلوث البصري.// انتهى//14:25ت م0084